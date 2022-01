Video Fadiga: « Si Aliou Cissé ne gagne pas la CAN, il doit démissionner »

La Can de la dernière chance pour Alioune Cissé. Selon l’ancien international sénégalais et ancien joueur de l’AJ Auxerre si l’entraineur ne remporte pas cette CAN il devra tout simplement démissionner, car cela serait plus respectueux pour sa personne.

Il précise que tout a été mis en place pour lui permettre de gagner cette CAN. Pour rappel lors de la dernière édition le Sénégal avait été battu en finale de la CAN par l’Algérie sur le score de 1 but à zéro.

Tout le peuple sénégalais espère être témoin de la victoire du Sénégal à cette CAN. Cependant, pour cela, il faudra ravir la vedette à l’équipe algérienne qui est rodée, avec des joueurs talentueux et déterminés . De plus, l’équipe d’Algérie a à sa tête un entraineur talentueux et un fin tacticien. À quelques jours du début de la compétition, les différentes équipes sont dans la dernière phase de leurs préparations.

