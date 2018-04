GALSEN221 – Le Sénégal fête son indépendance ce mercredi 4 avril et, comme tous les ans, un défilé s’est tenu à cet effet. Les talibés de Serigne Modou Kara n’ont pas été en reste puisque, habillés en noir et blanc, ils ont également défilé comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

