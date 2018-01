GALSEN221 – Idrissa Seck a été capté par les médias devant le tribunal de Dakar. Invité à se prononcer, une nouvelle fois, sur le procès de Khalifa Sall, le patron de Rewmi a fait savoir qu’il s’agit d’une manœuvre visant à éliminer un adversaire politique. Il soutient également, non sans regrets, que l’Exécutif cherche de plus en plus à utiliser le pouvoir judiciaire comme arme contre ses adversaires.

