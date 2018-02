Vidéo: Invitées au Palais par Marième Faye Sall, Alphie de la Tfm et Maman de la série « Mbettel très enjouées

Galsen221- Ce n’est pas donné à tout le monde de fouler les escaliers du palais présidentiel et cela Alphie de la TFM, et Maman Mbaye de la série Mbettel l’ont bien comprise. Elles étaient comme deux enfants invités à une kermesse. Les blagues ont fusé ainsi que les anecdotes. Marième Faye Sall a fait des heureuses.

Première partie le passage au détecteur, une d’entre elles n’a pas respecté le «dress code» par conséquent on lui a apporté une tenue plus adaptée à la circonstance. Deuxième partie dans la salle de réception pour la dégustation d’un thiéré, dans un fou rire elles précisent être au palais et ne mangeaient que du thiéré. À l’ère des réseaux sociaux, elles n’ont pu s’empêcher d’immortaliser le moment.

