Pr Songué Diouf formule des regrets. “Mes propos n’ont pas été bien compris”, a-t-il dit. Introduit dès l’entame de l’émission par Khalifa Diakhaté, l’universitaire a ainsi présenté ses excuses après ses propos tenus lors du numéro précédent.

Poursuivant, il nie toute haine et rancœur à l’égard de son “jeune frère” Bouba Ndour. “Il m’a toujours témoigné du respect. Et, c’est ce qu’il faut retenir. Jakaarlo est une seule et même famille”.