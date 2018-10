Serigne Modou Kara s’est adressé ce samedi 06 Octobre à la jeunesse du Sénégal notamment à ceux du Parti de la Vérité pour le Développement (Pvd) en leur demandant de s’armer de courage.

« C’est bon d’avoir la connaissance. Mais, la meilleure connaissance est celle qui servira ici bas et dans l’au-delà. Et c’est Serigne Touba qui nous l’a enseigné. Apprenez, ayez de la connaissance, du courage et de la détermination pour mettre en pratique vos acquis. Ne pensez jamais que quelqu’un viendra faire pour vous ce que vous devez faire », a lancé Cheikh Modou Kara à l’endroit de la jeunesse.

Et de rajoute ceci: « soyez des guerriers, courageux. Avant d’agir, il faut au préalable savoir ce que l’on fait ».



senego