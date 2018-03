GALSEN221 – L’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, Tulinabo Mushingi, s’est bien imprégné de la culture locale depuis sa prise de fonction. Avec une décontraction et une simplicité qui rappellent un certain Barack Obama, M. Mushingi a décidé de participer à la fête de Pâques en préparant du « ngalakh », comme le fond les catholiques au Sénégal le jour du vendredi saint. Ne se limitant pas à cela, il a investi les rues pour en distribuer à ses voisins et autres passants.

Galsen221.com