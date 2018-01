(Vidéo) Lane motakh gnouy Djouli ? Deglouléne lisi Serigne Mbaye Abdou Wakh

La Salat (en arabe: صلاة [ṣalāʰ] pl. صلوات [ṣalawāt]) ou namaz désigne la prière islamique, second des cinq piliers de l’islam. Chaque musulman est tenu d’effectuer cinq prières quotidiennes obligatoires (farâ’idh), tourné vers la qibla, qui est la direction de la Ka’ba de La Mecque. Ces prières ont lieu à l’aube (Fajr), à midi (Dhohr), au milieu de l’après-midi (‘Asrh), au coucher du soleil (Maghreb) et au crépuscule (‘Icha). Chaque prière est constituée de rakaat (unité de prière), dont le nombre varie en fonction du moment auquel elle se fait. Une rakaat se compose de la récitation de la première sourate du Coran, Al-Fatiha, et d’une autre sourate (de son choix), puis d’une inclinaison et de deux prosternations.

Elle peut être faite à n’importe quel endroit propre, bien que pour les hommes, il soit fortement recommandé d’accomplir les cinq prières en groupe, à la mosquée. Cela vaut encore plus pour la prière du vendredi à midi (la plus importante de la semaine), et pour celles des deux principales fêtes de l’islam, l’Aïd al-Kebir et l’Aïd al-Fitr. Avant de prier, le fidèle doit se purifier(se laver ) en accomplissant le rite des ablutions.

La salât n’est devenue une obligation cultuelle qu’après l’Ascension du Prophète de l’islam au Ciel (Mi’raj), que la tradition situe en l’an 2 avant l’hégire, soit vers 620 apr. J.-C.1. C’est en effet à cette occasion que Dieu a prescrit à Mohammed les cinq prières rituelles. Selon la tradition sunnite, cela se fit par une sollicitation du Prophète à la suite de laquelle celui-ci obtint de Dieu qu’il ramène à cinq les cinquante prières quotidiennes qu’il avait initialement exigées.