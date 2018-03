Vidéo: les douaniers bloquent un don destiné au khalife des mourides à la frontière Sénégalo-Gambienne

Depuis une dizaine de jours, des camions chargés de sucre et de riz sont bloqués à Karang (frontière entre le Sénégal et la Gambie) par les douaniers sénégalais. D’après Al Mouridiyyah, la chaîne de télé du mouvement Hizbut-Tarqiyyah, ces chargements constituent un don destiné exclusivement au khalife des mourides. Celui-ci, qui serait une tradition remontant au khalifat de Serigne Saliou Mbacké, est toujours entré au Sénégal sans problème. Le convoyeur est un disciple mouride basé en Gambie, qui fait ce geste deux fois par an, avant le Ramadan et avant le Magal.

Seneweb