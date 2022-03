(Vidéo) Les vérités d'Iran Ndao à Macky Sall «Douma Fénal ken, ki done président ken douko...»

La cote de popularité d’Iran Ndao, Ibrahima Badiane à l’état-civil, ne cesse de grimper. L’homme éblouit son public par son franc-parler. Il accroche des milliers de jeunes qui commencent à s’intéresser au discours religieux. Par la magie de Sen Tv, mais aussi par la magie de son verbe, Iran captive un monde fou.‘’Depuis 20 ans, je jeûne tous les jours’’

‘‘Je ne ramerai jamais à contrecourant des valeurs islamiques. Je suis un pur produit du ‘daara’ où j’ai tiré ce surnom d’Iran. Depuis 20 ans, je jeûne tous les jours. Je ne sors jamais de chez moi. Je ne fréquente aucune autorité religieuse ou politique. Je ne mange jamais hors de chez moi. Mon but est d’exhorter les Sénégalais sur les sentiers de la vertu, mais je n’hésiterai pas à me déshabiller à la télévision, si les enseignements l’exigent’’ souligne-t-il.

Iran renvoie l’image d’un marabout bouillant et impulsif. Et pourtant, il n’en est rien. Dans la vie de tous les jours, il dégage de l’élégance dans le geste et même de la grandeur, à l’instar des hommes d’esprit et de lumière. Ses mots sont mesurés. Il convainc dans le calme et fait preuve de modestie envers les autres.

