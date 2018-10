GALSEN221 – Ouzin Diallo admire la Première dame Marième Faye Sall. A chaque fois qu’il en a l’occasion, le père d’Adiouza lui rend un vibrant hommage pour son humilité et l’africanité qu’elle prône. Pour lui, elle est tout simplement « la plus grande Première dame de l’histoire du Sénégal et elle le restera ».