GALSEN221 – Mame Diarra Fam a été créditée d’un des passages les plus médiatisés, si ce n’est le plus médiatisé, hier à l’Assemblée nationale lors du vote de la loi portant sur le parrainage. Non contente, l’honorable député n’a pas hésité à piquer Macky une fois dehors pour faire part, une nouvelle fois, de son désaccord et sa désapprobation.

Galsen221.com