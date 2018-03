Vidéo – Me Aboubacry Barro sur l’affaire Songué Diouf : « il risque 1 à 3 ans de prison ferme »

GALSEN221 – L’affaire du Professeur Songué Diouf prend des proportions pour le moins importantes. Poursuivi pour apologie au viol, diffamation et injure, le chroniqueur de l’émission « Jaakarlo » est au cœur d’une vive polémique après ses propos tenus sur les origines des viols, vendredi dernier sur le plateau de ladite émission. Interrogé sur la question, Me Aboubacry Barro, avocat de la partie civile, revient sur les faits et la peine encourue par le Pr Diouf. Il a également réagi à la vidéo de « justification » postée par ce dernier sur la page facebook de Khalifa Diakhaté qui, en sa qualité de présentateur de l’émission dans laquelle les propos incriminés ont été tenus, est également cité.

