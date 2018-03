Vidéo: Ndèye Khaira Thiam “Apologie du viol, on ne lâchera rien”

Ndèye Khaira Thiam et ses collègues refusent d’entendre parler de “point de vue”, s’agissant de ce qui est convenu d’appeler maintenant l’affaire du Pr Songué Diouf que ces femmes sont décidées à poursuivre pour “apologie du viol”. Le délit étant “inscrit” au Code pénal sénégalais à l’article 248, celles-ci ne comptent pas reculer. D’autant qu’il est très clairement indiqué qu’on n’a pas le droit de parler ou de justifier des faits délictueux”, explique la psychologue.

Monsieur Songué Diouf étant Professeur en Philosophie, “ce qui est un titre honorifique absolument important auquel se rattache un certain nombre de prérogatives et d’attentes”, Ndèye Khaira Thiam précise qu’on “attendait de lui qu’il ait de la mesure et d’avoir une attention particulière à l’impact de ses propos” et non ce qu’il a dit dans “Jakaarlo Bi” de vendredi dernier. “On ne peut pas rester sans réagir”, assène-t-elle.

