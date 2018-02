GALSEN221 – L’affaire du « policier gifleur » était au cœur d’une polémique entre Dj Boubs, Mamadou Mouhamed Ndiaye et Mamadou Ndoye Bane. Et pour cause, ce dernier a pris la défense de l’homme de tenue qui a par ailleurs été mis aux arrêts. Selon lui, les hommes de tenue doivent être respectés par les populations. Mieux, il avance que toute personne qui insulte un policier se verra administrer une gifle. Un avis que ses compères de la RFM n’ont pas partagé.

Galsen221.com