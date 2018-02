GALSEN221 – Elle s’appelle Aïssatou Diouf mais elle est plus connue sous le nom de Oumou, du nom du personnage qu’elle incarne dans la série “Pod et Marichou”. Comme ses collègues, elle a sacrifié à la traditionnelle interview réalisée par la maison de production Marodi. Au cours de l’entretien, elle plonge le public dans sa vie de tous les jours, parle de son parcours et révèle son statut de femme mariée.

