D’ordinaire posé, mesuré et, surtout, pertinent, Pr Songué de Jakaarlo (Tfm) est complètement passé à côté de son sujet pour l’émission de ce vendredi. Alors là pour le coup, le chroniqueur de Khalifa Diakhaté a commis une bourde on pourrait dire. Bien qu’il dénonce avec vigueur les viols ce dernier pointe néanmoins certaines femmes du fait leur habillement et accoutrement.