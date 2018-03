GALSEN221 – On pensait avoir tout vu en matière de mystique dans la lutte sénégalaise. Apparemment, non. En effet, un lutteur du nom de Boy Diakhao s’est présenté dans l’arène avec ce qui est présenté comme une tête de cheval et, tenez-vous bien, un linceul ayant pris la forme d’un cadavre. Interrogé, le principal concernant n’a pas voulu s’épancher sur le sujet.

