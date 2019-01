GALSEN221 – Le passage d’Ousmane Sonko à Yoff, dans la capitale sénégalaise, n’aura pas été de tout repos. En effet, le “révolutionnaire local” a eu droit à un accueil plutôt électrique dans cette localité Dakaroise où il a été copieusement hué et chahuté par des populations qui ne veulent visiblement rien savoir de lui. Et pour cause, le candidat à la présidentielle et leader de Pastef est au centre de plusieurs affaires qu’il souhaite visiblement feinter en parlant d’autres sujets, dans l’espoir peut-être que sa cote de popularité lui permette de passer entre les mailles du filet.

