GALSEN221 – Nous ne sommes plus qu’à quelques mois de l’élection présidentielle de 2019. Pour empêcher à Macy d’obtenir un second mandat, les politiciens sont nombreux à s’être activés et à avoir déclaré de manière officielle leurs candidatures. Ainsi, en attendant que d’autres candidats émergent, nous vous proposons de faire le point sur les potentiels futurs présidents du Sénégal.

