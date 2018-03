Vidéo: Rock Mbalakh contre la présence de DJ boubs dans l’oeil du tigre

Galsen221- Le lutteur Rock Mbalakh revient sur son parcours, ses titres. Il a fait l’éloge de Forza qui si l’on se fie à ses propos devrait occuper une place plus importante au sein de son écurie.

Le premier problème de la lutte aujourd’hui, selon le Rock c’est qu’elle a reculé, car c’est des gens qui ne connaissent rien à la lutte qui deviennent promoteur. Durant l’interview il s’en prend aussi aux animateurs qui tournent en bourrique les lutteurs à titre d’exemple il a donné l’exemple de cette phrase à la mode «Pin pon pin pon mbeur bu dem na ipress».

Le journaliste devient une vedette qui écrase le lutteur, en essayant de piéger le lutteur pour ensuite aller l’exposer sur les réseaux sociaux. Et une fois que les journalistes ont anéanti le lutteur en étalant ses défauts les sponsors se détournent.

La journaliste lui rétorque qu’un sportif doit avoir une vie saine et rangée.

Il se prononce sur l’émission oeil du tigre et s’en prend à dJ boubs. Car selon lui, c’est l’émission de Moustapha guèye et qu’il devrait avoir un coanimateur qui se connaît en lutte. Dj boubs serait-il comme la mauvaise herbe envahissante qui cannibalise toute végétation l’entourant ?

En tout cas ,il reproche à boubs d’être au four et au moulin et de vouloir tout accaparer. Selon lui chacun a son domaine de compétence, il indique que ce type de comportement fait que le Sénégal ne se développe pas. La vidéo ci-dessous.

