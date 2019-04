Vidéo: Saër Kébé libre après 4 ans de détention: Les premiers mots de sa grand-mère

Malgré les lourdes réquisitions du Parquet à leur encontre, les accusés Boubacar Dianko et Saër Kébé ont recouvré la liberté.

Le premier qui risquait les travaux forcés à perpétuité, a été acquitté par la chambre criminelle qui estime qu’il y a un doute sur son affiliation au Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao). Le tribunal a aussi prononcé l’acquittement sur le crime d’atteinte à la sûreté de l’État et a décidé de relaxer l’Imam Dianko de ce crime.

