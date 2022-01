(Vidéo) Voiture, une parure en or, Fatel Sow en larmes à l’arrivée du Warougar de Ngaaka Blindé

Les choses se précisent de plus en plus entre Ngaaka Blindé et la ravissante Fatel Sow. C’est une Fatel Sow émue aux larmes qui a réceptionné la dot de son amoureux.

Advertisement. Scroll to continue reading.

NGAAKA BLIN-D, est un jeune rappeur sénégalais né le 08 Janvier 1994 à Médina Gounass (Guédiawaye) quartier populaire Dakarois. Son nom de scène fait référence aux mots “Ngaaka” (Espèce marine et/ou ignorant) et “Blindé” comme le mot l’indique.

En 2008 il monte un autre groupe OUNDOU YI dont il est le leader avec un crew qui a réussi à s’imposer dans la banlieue à travers les concerts et les foyers scolaires.

En 2011, Ngaaka décide de se lancer dans une carrière solo, et ce phénomène commence à marquer le rap sénégalais au fer rouge dès ses premières apparitions. Son premier single « lepp faye » enregistre au hurrican studio et en tant qu’adepte de free-style lui a valu des invitation à l’émission stylou mbedd de karime xrumxax ainsi que d’autres stations radios telles que RFM , ZIKFM, TOP FM, VIBE RADIO, REWMI-FM ETC… il est sélectionné à la même année dans l’émission télévisée « HIP HOP FEELING » de fata, il a aussi participé à la Edition HIP HOP DISCOVER initie par Simon jolof4life et à la caravane tour du groupe bat’haillons blin_d en 2012.

Advertisement. Scroll to continue reading.