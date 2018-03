Vidéo – Vol d’enfants: Thierno Bocoum et sa fille envoient un message aux enfants et aux parents

GALSEN221 – Thierno Bocoum est très touché par la multitude d’enlèvements d’enfants notée sur le sol sénégalais ces dernières semaines. Dans ce sens, il a transmis un message plein d’humanisme et d’importance en direction des enfants et des parents. Il interpelle également l’État qui doit jouer sa participation. La rédaction de Galsen221 vous propose de découvrir in extenso les écrits du président du Mouvement AGIR.

“Nous vivons dans un monde cruel où la sorcellerie, l’envie, la quête effrénée d’argent et de privilèges de ce bas monde, nous exposent tous à des pratiques inhumaines et ignobles.

Aujourd’hui, ce sont nos enfants qui sont ciblés par des maniaques sans scrupules qui les kidnappent et les tuent d’une manière atroce.

Commençons à trouver des solutions par nous-mêmes:

-Sensibilisons nos enfants du phénomène des enfants kidnappés et tués;

-Parlons leur des dangers de s’adresser à des inconnus;

-Apprenons leur des réflexes de défense;

-Signalons tout comportement suspect et restons vigilant.

L’Etat ne pourra certes pas tout faire, mais il y’a un minimum à attendre d’un État responsable.

Après plusieurs cas de morts atroces, rien ne peut justifier le mutisme de nos autorités.

L’Etat doit :

– Faire des spots de sensibilisation destinés aux parents et aux enfants;

– Prendre en charge, d’une manière efficace, les déclarations de disparition d’enfants. Il ne doit pas laisser les parents se débrouiller pour faire connaître leur désarroi ou chercher à retrouver leurs progénitures;

– Mettre en place un numéro vert suffisamment médiatisé pour permettre aux populations de pouvoir signaler les comportements suspects…

Les enfants sont des innocents. Ils ne peuvent compter que sur l’aide des adultes afin de faire face à une telle ignominie.

#Protégeonsnosenfants#

Pensées pieuses à Serigne Fallou Diop, Mohamed Pouye, Fallou Ba, Mariétou Doumbia…. 🙏🙏🙏”

