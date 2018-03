Vidéo : un voleur d’enfant attrapé en flagrant délit

GALSEN221 – A croire que cela ne s’arrêtera donc jamais. Depuis quelques jours, les cas de tentatives de vols d’enfants n » ont cessé de se multiplier dans les différentes régions que comptent le Sénégal. Et, le mystère reste entier sur le but de ces ravisseurs dont la subtilité laisse le plus souvent à désirer car se faisant attraper. Dans cette vidéo qui ne mentionne nullement l’endroit où les faits se sont passés, on peut voir un homme entouré avec un enfant dans les bras. Celui-ci est présenté comme étant le fameux voleur dont le sort nous est pour leur inconnu. Nous y reviendrons.

