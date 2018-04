GALSEN221 – La présence en masse des forces de l’ordre dans les rues dakaroises, notamment en Centreville, n’est pas pour dissuader les partisans du « non au parrainage » qui ont décidé de se faire entendre ce jeudi, alors qu’est voté en ce moment le projet de loi sur le parrainage à l’Assemblée nationale. Ainsi, des pneus sont brûlés et les échauffourées sont au rendez-vous entre les forces de l’ordre et les opposants.

