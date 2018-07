Vidéo: Yaye Fatou Diagne ouvre une nouvelle page

Yaye Fatou Diagne a tourné la page Serigne Mboup et de la polémique qui a entouré son divorce avec le Pdg de Ccbm. Elle se consacre désormais entièrement à son engagement politique, au sein de la coalition Benno bokk yakaar, et aux côtés des populations, dans le cadre de ses actions en tant que coordinatrice du Programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal (Promise).

Mais dans cet entretien avec Seneweb, la maire de Ngathie Naoudé n’a pas parlé que politique et microfinance islamique. Elle a foulé le terrain du basket, une discipline qu’elle a pratiquée dans sa jeunesse et pour laquelle elle voue un amour partagé avec sa mère, ancienne championne d’Afrique. Et glissé vers celui du foot pour faire le bilan de la participation des Lions au Mondial et, plus largement, dénoncer l’absence d’une politique sportive ambitieuse au Sénégal.

Rencontre avec une Yaye Fatou Diagne polyvalente.

