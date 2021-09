(Vidéo)En visite à Touba: le DG de Total Sénégal fait ‘’le plein’’ pour 70 ans

Présent au Sénégal pendant plusieurs décennies, Total est l’une des entreprises pétrolières qui emploient le plus de personnes dans le pays. La société compte poursuivre ce compagnonnage pour le développement économique et social du Sénégal pour les 70 prochaines années.

Advertisement. Scroll to continue reading.

C’est le nouveau Directeur général de Total Sénégal, Philippe Prudent, qui l’a fait savoir, hier, lors d’une visite à Touba. Il a été reçu à cet effet par le Khalife Général des Mourides.

‘’Total travaille à accompagner le développement économique et social du Sénégal depuis plus de plus de 70 ans et notre objectif est de continuer cette lancée pour les prochaines 70 ans’’, annonce-t-il.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Face à une multitude de concurrents qui s’imposent de plus en plus sur le marché, Total compte se baser sur un atout dont les autres ne disposent pas pour faire la différence. ‘’Il y a plusieurs concurrents, mais nous avons quelque chose que les autres n’ont pas. On a ouvert notre capital. Et il y a plus 4000 Sénégalais qui sont actionnaires”, a fait savoir Philippe Prudent.

Ce dernier est revenu aussi sur les événements malheureux de mars dernier qui ont été à l’origine de saccages de plusieurs stations d’essence de Total. ‘’Quand je suis arrivé, j’ai vu avec tristesse plus de 2000 personnes qui ont été impactées à cause des saccages d’une dizaine de nos stations d’essence. C’est pourquoi je demande des prières pour que des choses de ce genre ne se reproduisent plus’’, sollicite-t-il.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Advertisement. Scroll to continue reading.