La compagnie aérienne française Corsair ne se posera plus à l’Aibd à partir du 27 octobre 2018. Et pour cause. Selon L’Observateur, Air Sénégal va commencer ses vols pour Paris.

Le premier Dakar-Paris-Dakar de la nouvelle compagnie sénégalaise est programmé pour le 28 octobre, annonce le journal. Qui renseigne qu’Air Sénégal a adressé un courrier à cet effet à Corsair.

L’Obs souligne que ce n’est pas une bonne nouvelle pour la compagnie française, qui mise beaucoup sur Paris-Dakar-Paris.

