Vote loi sur le parrainage : les écoles de Dakar Plateau fermées ce jeudi (Document)

GALSEN221 – Le pire est à craindre ce jeudi avec le vote, à l’Assemblée nationale, de la loi portant sur le parrainage en vue de l’élection présidentielle à venir. Décidés à ne pas se laisser faire, les opposants comptent bien se faire entendre malgré l’interdiction de la manifestation prévue devant l’Assemblée suite à un arrêté du préfet. Afin de prendre les devants, un papier signé par l’inspecteur d’académie fait état de la fermeture de “toutes les écoles, tous les établissements scolaires et tous les centres de formation Professionnelle et technique, publics et privés de l’IEF de Dakar Plateau”. Nous y reviendrons.

Galsen221.com