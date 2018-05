Voulant se confier sur sa démission de l’armée : Le Capitaine Mamadou Dièye cueilli par la section de recherches devant les locaux de Dakaractu

Encore un personnage public cueilli par la section de recherches devant les locaux de Dakaractu. Le Capitaine Mamadou Dièye de l’armée sénégalaise qui voudrait quitter l’armée et faire des révélations fracassantes sur la grande muette, a été arrêté devant les locaux de « Dakaractu ».

En effet un des proches du Capitaine avait saisi notre rédaction cet après-midi pour dira-t-il « nous présenter le Capitaine, et en filigrane que l’on puisse faire un entretien avec lui sur sa décision de quitter l’armée et de se présenter à la Présidentielle ».

Un rendez vous avait été fixé entre le Capitaine et la rédaction de Dakaractu pour la fameuse interview. C’est donc vers 20 heures passées de quelques minutes que le Capitaine s’est présenté à notre organe de presse accompagné de trois de ses amis. Mais c’était sans compter sur la section de recherches de la Gendarmerie qui s’était pointée quelques minutes plus tôt devant nos locaux pour attendre le Capitaine. Ce dernier sera cueilli manu-militari sans même qu’il ait pu pénétrer les locaux du site et acheminé sûrement vers Colobane. Pour rappel, Barthelemy Dias, bras droit de Khalifa Sall avait été arrêté dans les mêmes circonstances devant nos locaux. Mais lui au moins, avait eu le temps de s’entretenir avec les journalistes de la rédaction. Ce qui n’est pas le cas du Capitaine Dièye…

