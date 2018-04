« Y’en A marre » : les Sénégalais invités devant les grilles de l’Assemblée nationale

« Y en a marre s’est investi et a mobilisé toutes ses ressources pour sauver ce consensus, pourtant pas inaccessible nous avons juste demandé le waxtan ba joubo, le pencoo. Mais, le pouvoir reste sourd et, est sur le point d’ouvrir une période de tensions et d’instabilités pré-électorales. »

Une déclaration faite hier, par le coordonnateur dudit mouvement, Fadel Barro, lors de leur conférence de presse tenue à Dakar. Ainsi, le mouvement ‘’ Y en a marre’’ a décidé d’agir pour dire non à Macky Sall et à son parrainage, en appelant le peuple, le jeudi 19 avril, devant les grilles de l’assemblée nationale.

« Y en a marre se joint à toutes les forces vives de la nationale et appelle le peuple sénégalais à se mobiliser, comme jamais auparavant, pour écrire sa propre histoire et barrer la route à tous ceux qui, hier comme aujourd’hui, ne voient notre constitution que comme un outil au service de leurs intérêts politiques », dénonce Fadel Barro.

« Ce combat commence, ce jeudi 19 avril prochain, par une vague de mobilisations citoyennes et pacifiques, devant les grilles de l’Assemblée nationale et partout ailleurs à Dakar, mais aussi dans les régions et dans la diaspora, pour manifester notre désapprobation et exprimer notre d’une démocratie apaisée », assure-t-il.

L’Observateur