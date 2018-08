Zalar Sénégal remet un chèque de 18 millions à la commune de Sandiara

Dans l’aviculture comme dans la jungle, les plus forts écrasent les faibles. Avec l’arrivée des étrangers, certains craignent la mort de toute une filière porteuse d’espoir pour des milliers de familles sénégalaises. ‘’EnQuête’’ s’intéresse à cette guerre imminente entre différents acteurs du secteur, dont Gmd qui s’est liguée aux Marocains de Zalar. Cette alliance, décriée par des nationaux, a reçu hier la bénédiction du ministre de l’Industrie Moustapha Diop.

Aviculteurs du Sénégal, tenez-vous prêts ! Sur le marché de la volaille, arrive le géant Grands Moulins de Dakar. Et la société française vendue aux Américains du groupe Seaboard ne sera pas seule sur ce marché très porteur au Sénégal. Pour s’imposer dans ce domaine qui n’est pas sa zone de prédilection, Gmd s’est liguée à encore plus forte qu’elle, du moins dans ce secteur. C’est Zalar, le numéro 2 au Maroc. Toutes deux entreprennent d’aller à l’assaut du marché national jusque-là contrôlé par Sedima. Et c’est Babacar Ngom, le chantre de ‘’l’équipe nationale’’ de la volaille, qui a du souci à se faire.

A en croire Franck Bavard, directeur général de Grands Moulins, tout le monde est sénégalais. ‘’Il n’y a pas d’étranger qui tienne. Ce qui compte, c’est le savoir-faire. Nous aurons un personnel sénégalais. Nous allons ravitailler le marché sénégalais pour apporter notre contribution à la sécurité alimentaire. Avec 60 ans d’âge au Sénégal, Grands Moulins, qui vient prendre participation dans Zalar Sénégal, est sénégalaise. Tout comme Zalar qui vient investir des milliards dans le pays’’, rétorque M. Bavard aux détracteurs de la Marocaine à qui il a été octroyé des dizaines d’hectares à Sandiara.

Face à un ministre de l’Industrie visiblement séduit par les installations et l’importance de Grands Moulins dans le tissu industriel sénégalais, la Française devenue américaine suite à son rachat en 2018 par Seaboard, s’est présentée sous ses plus beaux atours. Et elle ne compte pas ménager ses moyens pour dominer le marché national de la volaille. N’en déplaise aux acteurs du secteur avicole et à Sedima. ‘’Nous allons investir plus de 10 milliards de francs Cfa. Ce que nous faisons, c’est de l’agro-industrie qui va permettre de recruter plusieurs pères de famille. C’est comme ça qu’on peut développer un pays et nous comptons continuer dans cette dynamique’’.

Il n’empêche, le patron de Grands Moulins s’est voulu on ne peut plus rassurant pour les petits producteurs. ‘’Notre objectif, dit-il, est de renforcer les capacités de production du pays en la matière, en vue de pouvoir faire face, dans le futur, à l’ouverture du marché. Nous n’avons pas pour vocation d’écraser les petits producteurs. Bien au contraire, c’est ensemble que nous allons y arriver’’.