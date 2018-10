En prélude de la visite du Président Macky Sall ce jeudi 18 octobre 2018, la police a lancé une opération de sécurisation visant à traquer les malfrats.

Au total, 98 personnes ont été arrêtées pour divers délits : 3 activistes arrêtés pour rassemblement illicite, violences et voie de fait, troubles à l’ordre public entre autres délits, 86 personnes interpelées pour défaut d’identité, 3 faussaires cravatés pour association de malfaiteurs, escroquerie, etc. Deux (2) personnes et un (1) trafiquant de chanvre indien, sont aussi interpelés.

En sus de ce bilan, des patrouilles pédestres et motorisées ont été entreprises dans les coins et recoins de Ziguinchor. Cette opération a permis de mettre en fourrière 115 véhicules.