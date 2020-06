Un frère et une sœur abandonnés à leur naissance se retrouvent 50 ans plus tard dans un épisode douloureusement émouvant de l’émission Long Lost Family: Born Without Trace.

Par un matin glacial de janvier 1962, David McBride a été trouvé dans un sac en tartan sur le siège avant d’une voiture garée près d’un poste de police à Belfast. Six ans plus tard, Helen Ward a été découverte – également dans un sac en tartan – de l’autre côté de la frontière irlandaise dans une cabine téléphonique à Dundalk.

Tous deux étaient bien nourris et soignés dans les semaines précédant leur abandon et tous deux ont été adoptés par des familles aimantes. Cependant, ils avaient l’impression qu’un morceau manquait encore et se sont inscrits à la série ITV, Long Lost Family, où il a été révélé par une base de données d’ADN en ligne qu’ils étaient, en fait, frère et sœur à part entière.

Le frère et la sœur, qui ont tous deux des enfants et n’avaient aucune idée de l’existence de l’autre, ont pleuré en se rencontrant pour la première fois à la frontière du nord et du sud de l’Irlande.

S’étant retrouvés après toutes ces années, David et Helen ont commencé à explorer l’histoire de leurs parents. L’animatrice Davina McCall a expliqué que, malheureusement, leur mère et leur père étaient décédés – leur mère en 2017, âgée de 90 ans et leur père en 1993, à l’âge de 82 ans.

Leur père était marié à une autre femme avec qui il a eu 14 enfants, tandis que leur mère ne s’était jamais remariée et n’avait pas d’autres enfants. Elle avait 32 ans lorsqu’elle a eu David et 41 ans lorsqu’elle a donné naissance à Helen.

David et Helen ont été complètement choqués, David disant: «C’est triste, c’est très triste», et Helen a ajouté: «Ce n’est pas une histoire d’une nuit, ils doivent s’être vraiment aimés.»

Leurs parents, qui avaient 17 ans d’intervalle, vivaient tous les deux à Dublin et ont été vus ensemble en 1993 avant la mort de leur père, chef de groupe dans un groupe de dance hall.

Après sa mort, leur mère est retournée dans sa ville natale du comté de Kerry pour vivre le reste de sa vie. David a admis qu’avoir connaissance de leur situation lui avait apporté un certain niveau de paix.

