Ancien joueur du Paris Saint-Germain où il a évolué entre 2005 et 2006, Sergey Semak (44 ans) est une légende du football russe. L’ancien milieu de terrain qui a porté le maillot du CSKA Moscou, du Rubin Kazan et du FK Zenit a notamment participé au parcours de la Sbornaya jusqu’en demi-finale lors de l’Euro 2008. Désormais coach, il est à la tête du Zenit depuis désormais deux saisons.

En course pour un second titre de champion de Russie de rang avec Artem Dzyuba, Sardar Azmoun, Malcom, Wilmar Barrios et leurs coéquipiers, le natif de Sychanske qui arrivait en fin de contrat a prolongé pour deux ans avec une troisième année en option. Le voici désormais lié avec le FK Zenit jusqu’en juin 2022.