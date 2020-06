La suite après cette publicité

En conflit avec la Serie A, le média détenteur des droits du championnat italien, beIN Sports, ne diffusait plus le Calcio depuis la reprise. Une décision qui s’expliquait, selon L’Equipe, par des négociations en cours au sujet d’une indemnité censée compenser le préjudice causé par l’épidémie de Covid-19 d’une part, mais aussi par le piratage des chaînes de beIN Sports par beoutQ, un diffuseur pirate au service de l’Arabie saoudite (en conflit avec le Qatar).

Une situation des plus compliquées qui semble se détendre, à en croire le directeur des programmes de beIN Sports. En effet, ce dernier vient de tweeter que le championnat italien allait de nouveau être diffusé dès ce soir avec la rencontre Juventus-Lecce (21h45), comptant pour la 28e journée de Serie A : « Retour de la Serie A en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports ce soir à 21h45 avec le match Juventus vs Lecce. »