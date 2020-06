La suite après cette publicité

En Italie, on disputait la 28e journée de Serie A et cette échéance était toute particulière pour Cagliari toujours à la recherche de son premier succès en 2020. Et pour y parvenir, les Sardes ont mis les moyens face au Torino. Rapidement en tête grâce à Nandez (12e) et Simeone (17e), le club rouge et bleu a même pris le large au retour des vestiaires via Radja Nainggolan (46e).

Pourtant, les Granata du Torino n’ont pas abandonné avec des buts de Bremer (60e) et d’Andrea Belotti (65e) qui ont permis d’inverser la donne. Néanmoins, Joao Pedro sur penalty (69e) a permis à Cagliari de s’imposer 4-2 et de remonter à la dixième place de la Serie A.

Le classement de la Serie A