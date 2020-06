La suite après cette publicité

Après le retour de la Coupe d’Italie, qui a vu le sacre du Napoli face à la Juventus Turin en finale, place ce week-end au retour du championnat italien, la Serie A. Au menu de ce début de soirée, deux rencontres. La première entre la Fiorentina et Brescia, la seconde entre Lecce et l’AC Milan. Ce qu’on peut dire, c’est qu’on a eu droit à notre dose de penalties pour ce début de soirée en attendant maintenant la rencontre entre Bologne et la Juventus.

En effet, du côté de Florence, Martin Caceres faisait faute dans la surface et l’attaquant Alfredo Donnarumma ne s’empêchait pas de convertir l’offrande (17e). Moins de quinze minutes plus tard, le défenseur German Pezzella égalisait de la tête (29e). En début de seconde période, Franck Ribéry croyait donner l’avantage aux siens, mais il était signalé hors jeu (51e). En fin de match, Martin Caceres a été exclu (71e). Les Florentins peuvent s’en vouloir. Dans l’autre rencontre, l’AC Milan a fait le boulot en l’emportant sur le score de quatre buts à un. Castillejo ouvrait la marque avant la demi-heure de jeu. Marco Mancosu égalisait sur penalty à la 54e minute, mais Bonvaventura redonnait l’avantage aux Lombards dans la foulée (55e).Ensuite, les hommes de Pioli ont déroulé grâce à Rebic (57e) et Leao (72e).

