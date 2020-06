La 28e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec un duel très intéressant entre l’AC Milan et l’AS Roma. Cinquième de Serie A, l’AS Roma avait l’occasion de revenir provisoirement à trois points de l’Atalanta (4e). De son côté, l’AC Milan pouvait revenir à la septième et redevenir européen en cas de succès. Rapidement, Edin Dzeko se distinguait dans le domaine aérien, mais manquait le cadre (20e). La réponse milanaise venait d’une lourde frappe de Giacomo Bonaventura (27e). Hakan Calhanoglu manquait aussi une belle opportunité peu avant la pause (39e).

Au retour des vestiaires, l’AC Milan reprenait sa course vers l’avant et finalement à force de pousser parvenait à marquer. Ante Rebic reprenait un ballon qui flottait dans la surface et le propulsait au fond des filets (1-0, 76e). Juste avant le temps additionnel, Théo Hernandez obtenait un penalty transformé par Hakan Çalhanoglu (2-0, 89e). Avec ce succès 2-0, l’AC Milan se donne de l’air et redevient septième. La Ligue des Champions s’éloigne pour l’AS Roma.