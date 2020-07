La suite après cette publicité

Pour le compte de la 29e journée de Serie A, l’AS Roma (5e, 48 points) et l’Udinese (16e, 28 unités) croisaient le fer ce jeudi soir sur la pelouse du Stadio Olimpico. Après la victoire de l’Atalanta un peu plus tôt dans la journée, les Giallorossi n’avaient pas le droit à l’erreur pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Les visiteurs, eux, voulaient s’éloigner de la zone rouge. Et finalement, ce sont les Friulani qui ont remporté ce match (2-0).

Rapidement, les visiteurs prenaient l’avantage grâce à un but de Lasagna à la 12e minute. Les affaires de la Roma ne s’arrangeaient pas puisque Perotti voyait rouge pour un geste très dangereux (30e). À dix contre onze, les locaux n’arrivaient pas à revenir, et Nestorovski doublait même la mise de l’autre côté (78e). Avec cette victoire, l’Udinese grimpe à la 14e place. L’AS Roma, elle, est désormais à douze points de l’Atalanta.

