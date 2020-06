Quatre matches de la 28e journée de Serie A avaient lieu ce dimanche à 19h30. Plusieurs enjeux à la clé notamment en vue de l’Europe. Dans la course à la Ligue des Champions, l’Atalanta (4e) se devait de s’imposer sur le terrain de l’Udinese (15e). Tout débutait bien pour La Dea. Duvan Zapata ouvrait le score (9e) mais les locaux réagissaient à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Kevin Lasagna, qui, sur ce coup, faisait parler sa pointe de vitesse. La meilleure attaque de Serie A aura finalement le dernier mot. En deuxième période, Luis Muriel inscrivait un doublé remarquable. Un but sur coup-franc direct et un autre, tout aussi beau, sur une frappe puissante hors de la surface. Le doublé de Kevin Lasagna ne changeait rien. Score final, 3-2. L’Atalanta revient à un point de l’Inter mais les Milanais auront l’occasion ce soir (21h45) à Parme de reprendre quatre longueurs d’avance.

Le Napoli (6e), en pleine bourre depuis la reprise, jouait lui la SPAL (19e) dans son stade San Paolo. Mission remplie avec succès. Une victoire trois buts à un grâce à une réalisation du meilleur buteur de l’histoire du club, Dries Mertens (4e), une autre de José Callejon (36e) et une dernière signée Amin Younes (78e). Grâce à ce succès, les joueurs de Gennaro Gattuso reviennent à trois points de l’AS Rome, cinquième, qualifiée virtuellement et directement pour la Ligue Europa. Dans les autres matches, Sassuolo (12e) a arraché le match nul (3-3) à domicile face au Hellas Vérone (9e) grâce à un doublé de Jérémie Boga et le but de Rogerio en fin de match (90e+7). Enfin, la Sampdoria (16e) a été surprise chez elle (2-1) par Bologne (11e). Une défaite compromettante pour son opération maintien.

Les résultats du multiplex de 19h30 :

Udinese 2-3 Atalanta : Lasagna (31e, 87e) / Zapata (9e), Muriel (71e, 79e)

Naples 3-1 SPAL : Mertens (4e), Callejon (36e), Younes (78e) / Petagna (29e)

Sassuolo 3-3 Hellas Vérone : Boga (53e, 77e), Rogerio (90e+7) / Lazovic (51e), Stepinski (57e), Pessina (68e)

Sampdoria 1-2 Bologne : Bonazzoli (88e) / Barrow (70e, sp), Orsolini (78e)

