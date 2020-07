La suite après cette publicité

Dans le cadre de la 29e journée de Serie A, l’Atalanta Bergame (4e, 57 points) accueillait le Napoli (6e, 45 unités) ce jeudi soir au Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Invaincue depuis le 20 janvier, et très en forme depuis la reprise (3 victoires), La Dea voulait continuer sa magnifique série face à des Partenopei vainqueurs de la Coppa Italia récemment face à la Juventus et également dans une bonne passe.

Après une première période sans le moindre but mais marquée par la sortie sur civière d’Ospina, touché à la tête, les locaux prenaient l’avantage grâce à Pasalic (47e). Quelques minutes plus tard, Gosens doublait la mise (56e) pour l’équipe de Gian Piero Gasperini qui conservait cet avantage. Avec ce succès 2-0, l’Atalanta conforte sa quatrième place et revient à quatre unités de l’Inter. Le Napoli est toujours sixième.

