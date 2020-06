Après l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal, l’Italie a elle aussi annoncé la reprise de son championnat. La Serie A redémarrera donc le samedi 20 juin, le temps d’un week-end. Et pour cette reprise, la Ligue transalpine a indiqué que les festivités allaient reprendre avec les matches en retard de la 25e journée.

Deux matches sont ainsi programmés le samedi 20 juin : Torino-Parme (19h) et Hellas Vérone-Cagliari (21h45). Le lendemain, à savoir le dimanche 21 juin, on aura droit à Atalanta-Sassuolo (19h30) et Inter Milan-Sampdoria (21h45). A vos agendas.