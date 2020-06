Après « Invisibles », première série produite sur le continent, « Sakho et Mangane » et plus récemment la série « Agent », CANAL+ annonce une nouvelle pépite originale : la série « Cacao ».

Cacao, c’est le titre de la nouvelle série qui invite à descendre dans le monde cru de fabrication de l’argent. Le Cacao est très valablement la clé de voûte de la richesse en Côte d’Ivoire. Si dans ce pays le cacao concocte la richesse à bout des doigts, il est évident que ses travailleurs doivent être riches. Mais dans Cacao, l’intrigue se planque : deux familles, un trésor.

C’est en effet une production qui met en scène la guerre entre deux puissantes familles pour le contrôle de l’or brun. C’est sur cette nature des choses que le réalisateur Alex Ogou a basé l’histoire de sa nouvelle production.

Cacao est donc le théâtre de la richesse par la terre, mais ne fait pas d’exception aux rivalités familiales, à la concurrence ainsi qu’à la passion de l’amour.

Dans la pépite, deux grandes familles rivales du cacao, les Desva et les Ahitey, se livrent une bataille sans merci pour le contrôle de la production et du négoce cacaoyer de la région de Caodji. À leur tête, deux chefs de clans sans scrupules : l’influent et riche Élie Desva, issu de l’aristocratie ivoirienne du cacao, et le brut et excessif self-made man Jean Ahitey.

Contraint de rentrer au pays après la tentative d’assassinat dont ont été victimes ses parents, Anthony Desva est propulsé malgré lui à la tête de l’entreprise familiale. À nouveau confronté à ses racines, il va redécouvrir l’univers fascinant du cacao et le charme de sa meilleure protectrice Manuela Ahitey. Un affrontement impitoyable est donc engagé entre les deux familles. Il dévoilera aux téléspectateurs les rouages du monde méconnu du cacao en Afrique de l’Ouest.

A voir à partir du 15 juin sur canal+, Cacao est aussi une poignée d’acteurs de diverses générations. Notamment Fargass Assandé, Nacky Sy Savané, Ange Éric N’Guessan et aussi des acteurs étrangers, notamment Serge Abessolo (Gabon).

Conçue sous un format de 12 épisodes de 50 minutes, la nouvelle série a été produite par Tanka Studio et Underscan, et réalisée par Alex Ogou qui avait déjà pris en charge le projet de série « Invisibles », désignée meilleure fiction francophone étrangère au festival de la Fiction de la Rochelle.

