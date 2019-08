Un agent de police et un gendarme auxiliaire étaient activement recherchés par les pandores de la Sûreté urbaine. ils étaient visés par le parquet dans le cadre d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs, vol multiples de numéraires et d’ordinateurs commis en réunion avec effraction et usage de moyens roulants. blanchiments de capitaux

Retour sur les faits

L’affaire à été ouverte à la suite de l’arrestation de neuf (9) personnes, dont une femme, auteurs de plusieurs cambriolages à Dakar. D’après les aveux de l’un des chefs de la bande, les mis en cause faisaient le guet parfois habillés en tenue policière, au moment où les cambrioleurs agissaient . L’agent de police et l’auxiliaire gendarme étaient en fuite depuis l’éclatement de l’affaire.

Gendarme ripou

L’auxiliaire gendarme, du nom de P.S, a été discrètement arrête par la section recherches de Colobane, puis déféré au tribunal de Dakar, pour un face à face avec le procureur de la République, il a passé toute la journée d’hier dans la cave du palais de justice, après neuf mois de cavale. Les gendarmes ont été tenaces et n’ont pas lâché l’affaire, depuis janvier, L’autre agent de impliqué dans cette sulfureuse affaire est toujours en cavale.