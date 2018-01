Pod et Marichou est une série qui retrace l’histoire entre deux jeunes Sénégalais qui tombent amoureux suite à un coup de foudre. Cependant leur union ne sera pas facile à cause de leurs passés respectifs.

GALSEN221 – Pod revit comme dans un rêve avec le retour de Marichou, mais son employé Der vient quelque peu gâcher la fête. De l’autre côté, Siir et Nabou ne sont plus loin du mariage, alors que Lopez et son équipe ont tiré la sonnette d’alarme.

Galsen221.com