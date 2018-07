GALSEN221 – C’est l’heure du face to face entre les deux ex meilleurs amis, Baba et Zé, qui sont plus que jamais prêts à en découdre. Sonia rentre dépitée de son weekend en amoureux avorté, alors que Bariso se donne pleinement pour sauver Nafi qui voit son père Souleymane se positionner comme un donneur alors qu’elle a besoin d’un rein pour garder la vie.