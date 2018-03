GALSEN221 – C’est le grand jour pour Nafi qui va se marier avec Niang. Les amis de ce dernier, eux, reçoivent l’interdiction de se rendre au mariage et décident de se rebeller. Barizo et Sonia ne baissent pas les bras malgré tout et comptent bien séparer les deux mariés. La vraie mère de Nafi se présente pour voir sa famille mais Souleymane, le père, refuse catégoriquement et la traite de tous les noms, mais celle-ci le menace avant de s’en aller.

Galsen221.com