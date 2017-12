Finale: saison 3 – épisode 26 , “Kuy tëp ba danu ci andë desenala tëp”

Votre final de la saison 3 :La tante de Goudjabi fait connaissance avec Astou, la future épouse… Une femme qui aime le luxe ? Les journalistes de WESTinfo discutent salaire, horaires de travail et banque…

Tantie Alima veille sur le camarade d’hôpital de Cherif…Néné et Adams retrouvent le calme… Adja Fatou les laissera-t-elle en paix ? Penda relooke Tonton Séne…Raki et Rama parlent de Malick…Le bébé de Margot arrive chez WESTinfo…Et Grand Laye libre est de retour dans les bureaux de son journal !